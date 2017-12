Incidente in via della Bufalotta: investito da un'auto, morto un uomo

Ancora un investimento con esito mortale sulle strade della Capitale. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 22:00 di sabato 9 dicembre in via della Bufalotta poco distante dal serbatoio piezometrico del III Municipio Montesacro. A perdere la vita Franco Berbeglia, 77 anni, deceduto durante il trasporto in ospedale. Investito da un'auto, il conducente della vettura si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Investimento via della Bufalotta

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. L'investimento è avvenuto su via della Bufalotta, all'altezza dell'incrocio con via Olindo Guerrini. Ferito gravemente, il 77enne è morto durante il trasporto all'ospedale Sant'Andrea.

Secondo investimento mortale in 24 ore

L'investimento di via della Bufalotta segue di nemmeno 24 ore un altro incidente stradale con esito mortale. In quel caso a morire dopo essere stata investita sulla via Tuscolana da un Fiat Doblò è stata una donna romena di 37 anni, Emanuela Croitoru.