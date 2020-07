Incidente a Focene, scontro tra auto e moto: morto un uomo

E' morto durante il trasporto all'Aurelia Hospital. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto in via Coccia di Morto, a Focene, nella serata di domenica 5 luglio, tra un'Audi e una moto. Erano le 20 quando alla sala operativa della Polizia Locale di Fiumicino è arrivata la chiamata dello scontro, sul posto era già presente il personale del 118.

L'uomo a bordo della due ruote, caricato sul mezzo di soccorso, tuttavia è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sulla salma, ora affidata all'Autorità Giudiziaria, sarà effettuata l'autopsia.

Gli agenti della Locale, dopo aver eseguito i rilievi scientifici, come da prassi hanno sequestrato i due mezzi coinvolti nello scontro mortale mentre il conducente della Audi, sotto choc, è stato sottoposto ai test di alcol e droga come avviene in questi casi. Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare l'esatta dinamica del sinistro.