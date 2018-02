Incidente al Flaminio: scontro tra un'auto e una microcar, un morto e tre feriti

Tragedia stradale domenica pomeriggio al Flaminio dove un uomo di 55 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 in via Pietro de Coubertin, altezza piazza Apollodoro, di fronte al PalaTiziano. Ad impattare una Audi A3 ed una microcar Aixam. Feriti anche un bimbo di 7 anni, una ragazza ed il passeggero della miniauto.

Incidente mortale al Flaminio

Da accertare l'esatta dinamica che ha determinato l'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. A perdere la vita un romano di 55 anni che si trovava alla guida della Audi A3, ferito il bambino che viaggiava con lui, di 7 anni, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale BambinoGesù in codice giallo.

Incidente al PalaTiziano

Nel corso dell'incidente stradale sono rimasti feriti anche la conducente ed il passeggerro della microcar, una ragazza di 14 anni ed un uomo di 54 anni, trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale entrambi con codice giallo.