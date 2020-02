Incidente sulla via Flaminia: morto automobilista

Incidente mortale sulla via Flaminia. Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo ed ha causato il decesso del conducente della vettura coinvolta. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorsi sulla Strada Statale 3 è stata chiusa la carreggiata in direzione Terni all’altezza del chilometro 12 (località Prima Porta) per consentire l`intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente.

Sul posto oltre al personale del 118 è presente la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Conclusi i soccorsi il tratto di SS3 interessato dalla chiusura è stato riaperto al traffico.