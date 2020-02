Incidente a Fiumicino: auto contro un palo, morto un ragazzo

Incidente mortale nella notte a Fiumicino dove un'auto è finita contro un palo per cause in via di accertamento. Tragico il bilancio, con un morto ed un ferito grave.

L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2:30 della notte fra il 9 ed il 10 febbraio in via Arturo Dell'Oro, poco distante dall'aeroporto Leonardo Da Vinci, dove una vettura, una Mazda MX5, con a bordo due persone per cause imprecisate si è schianta contro un palo. Morto il conducente, un ragazzo di 22 anni.

Ferito grave il passeggero, un 24enne, estratto dalle lamiere dai pompieri ed affidato alle cure del personale dell'ambulanza ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Grassi di Ostia da dove è stato poi trasferito all'ospedale San Camillo.

Da accertare le cause. Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifci la polizia stradale di Albano.