Incidente a Finocchio: scontro tra auto, un morto ed un ferito grave

Incidente mortale questa notte in zona Finocchio, periferia est della Capitale, dove una persona è deceduta ed un'altra è rimasta gravemente ferita. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento due vetture, una Renault ed una Ford. L'impatto, violento, sulla via Casilina, all'altezza dell'incrocio con via Casale del Finocchio. Ad avere la peggio un uomo, alla guida della Ford, morto a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente stradale. Ferita una donna, trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Sul posto per i rilievi gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.