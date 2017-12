Investimento all'Agrario Sereni: morto Federico Ghigiarelli, giovane promessa del calcio

Sono ancora sotto choc i compagni di scuola di Federico Ghigiarelli, lo studente 15enne dell'Istituto Tecnico Statale Agrario Emilio Sereni, morto dopo essere stato investito da un'auto condotta da un suo compagno di scuola. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:00 di questa mattina sul vialone da cui si accede all'istituo professionale di Colle Prenestino.

Morto Federico Ghigiarelli

Studente nella II H dell'istituto professionale della periferia est della Capitale Federico Ghigiarelli era una giovane promessa del calcio romano. Classe 2002, 15 anni compiuti lo scorso 11 dicembre, la sua morte ha scosso profondamente tutto l'ambiente del calcio giovanile laziale. Giocatore della squadra Allievi Fascia B dell'Atletico Torrenova, la società sportiva di via della Tenuta di Torrenova ha annunciato che non scenderà in campo con le proprie squadre al prossimo turno di campionato dei rispettivi gironi.

Giocatore dell'Atletico Torrenova

Una morte che ha lasciato tutti di sasso a partire dai vertici della squadra di calcio per la quale era tesserato: "Il presidente Alessio De Santis e tutta l'Asd Atletico Torrenova porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia Ghigiarelli per la scomparsa di Federico, unendosi profondamente al suo dolore. La società, d'accordo con la Federazione, comunica che saranno sospese tutte le attività sportive previste per i prossimi giorni".

Tragedia all'Agrario Sereni di Colle Prenestino

Residente nella periferia est della Capitale, dove andava a scuola e giocava al calcio, amici, conoscenti, calciatori, genitori e compagni di scuola di Federico Ghigiarelli sono ancora increduli per quanto accaduto sotto i loro occhi: "In questo momento di difficoltà - le parole di una rappresentante di scuola del Sereni - siamo uniti come scuola ma innanzitutto come esseri umani. In quanto rappresentanti porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia da parte di tutto l'istituto, siate forti". "Le più sentite condoglianze ai genitori - le parole di una mamma - da parte dei genitori e degli alunni della 2 G".

Incidente mortale al tecnico Sereni

La tragedia si è consumata intorno alle 9:00 di oggi 22 dicembre sul vialone di ingresso dell'Agrario di Colle Prenestino. Ad investire Federico Ghigiarelli un suo compagno di scuola di 18 anni che si trovava alla guida di una Fiat Bravo. In condizioni disperate il 15enne è stato quindi trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata dove è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'investimento.

Ad amici, familiari e conoscenti di Federico Ghigiarelli le condoglianze della redazione di RomaToday.