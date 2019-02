Incidente alla Centrale del Latte: 38enne denunciato per omicidio stradale, era positivo all'alcol test

Si chiamava Domenico Sorrenti l'automobilista morto in un incidente stradale avvenuto la notte dell'1 febbraio alla Centrale del Latte (QUI LA NOTIZIA). 52 anni da compiere il prossimo 19 marzo, l'uomo era residente a Fonte Nuova, Comune della provincia nord est della Capitale. Una casa in cui non è mai tornato, vittima dell'ennesimo incidente stradale mortale avvenuto sulle strade della Capitale. Una carambola tra tre auto, con uno dei conducenti, un 38enne romano, poi risultato positivo all'alcol test e denunciato per "omicidio stradale".

La tragedia stradale, l'ennesima di questo primo mese del 2019, si è registrata in via Belmonte in Sabina, strada ad alto scorrimento che collega l'uscita 12 del Grande Raccordo Anulare alla zona di San Basilio e Torraccia ed ai Comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova (dove era residente la vittima). Una strada ad alta incidennza di sinistri, dove nel corso degli anni si sono registrati numerosi incidenti gravi e non.

In particolare il sinistro è avvenuto poco prima dell'1:00 dell'1 febbraio all'altezza della Centrale del Latte, zona Casal Monastero. Lo scontro ha riguardato tre auto, una Kia condotta da una donna di 30 anni, una Ford Fiesta guidata da un 38enne ed una Suzuki Wagon, alla cui guida c'era il 51enne poi deceduto.

Secondo i primi riscontri Domenico Sorrenti avrebbe perso il controllo della Suzuki impattando contro il guard rail ed invadendo le due corsie di marcia. Dietro la sua vettura è poi sopraggiunta la Kia con la conducente che in un primo momento è riuscita ad evitare la collisione con l'auto incidentata nella quale si trovava il 51enne. Quindi l'arrivo della Fiesta che ha investito la Suzuki colpendo anche la Kia.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, con l'ausilio delle pattuglie dei gruppi Tiburtino e Casilino.

Messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la salma del 51enne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza.

I conducenti delle altre due vetture coinvolte nel sinistro, la 30enne e l'uomo di 38 anni, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito su alcol e droga. Il 38enne alla guida della Fiesta è risultato positivo all'alcol test (in un range compreso tra 0,80 ed 1,5 mgl). Indagato per "omicidio stradale", oltre alla sospensione della patente rischia una detenzione fino a sei mesi.