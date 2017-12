Incidente frontale sull'Appia: morto Devis Marrocco

Non ce l'ha fatto il 27enne di Cisterna, rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto il giorno di Santo Stefano lungo la via Appia, all'altezza dello stabilimento Findus. Devis Marrocco è morto dopo due giorni di agonia nel reparto intensivo dell'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato subito per le sue condizioni gravissime. Era stato trasferito subito in eliambulanza e aveva poi subito alcuni interventi chirurgici, ma le sue condizioni erano ormai disperate“

Morto Devis Marrocco

Il giovane era a bordo della sua Mini Cooper che si è scontrata frontalmente con una Porsche. Un impatto violentissimo che ha sbalzato il giovane sull'asfalto a diverse decine di metri dall'auto. La notizia della morte del giovane ha scosso la comunità di Cisterna. Restano invece gravi le condizioni di Davide Terenzi, 45enne, anche lui di Cisterna, conducente della Porsche, ricoverato all'ospedale Goretti di Latina ma fuori pericolo. (da LatinaToday)