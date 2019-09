Incidente a Prima Porta: morto il ciclista investito da un'auto

Non ce l'ha fatta Cosmo Di Giuseppe, il ciclista rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Prima Porta domenica mattina. Sessantasei anni, nato ad Altino, Comune della provincia di Chieti, la vittima era residente a Tarquinia Lido.

Trasportato in condizioni disperate all'ospedale Sant'Andrea dopo essere rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto la sua bici ed un'auto, Cosmo Di Giuseppe è deceduto nella giornata di lunedì 16 settembre al nosocomio di Grottarossa.

La tragedia stradale si è consumata nella mattinata del 15 settembre su via della Giustiniana. All'altezza dell'incrocio con via Concesio la bici sulla quale si trovava il 66enne di Tarquinia ha impattato per cause in via di accertamento con una Lancia Ypsilon condotta da un uomo di 64 fermatosi a prestare i primi soccorsi.

In condizioni gravissime, Cosmo Di Giuseppe è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è poi deceduto il giorno dopo a causa delle gravi ferite riportate. Da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti a Prima Porta.

Con la morte di Cosmo Di Giusepppe sale a 103 il numero delle vittime della strada in questi primi mesi del 2019. Risale a domenica mattina l'ultima tragedia stradale avvenuta sul Grande Raccordo Anulare. Qui hanno infatti perso la vita due giovani ragazzi, Christian Franciosi, 23enne di Zagarolo e Krystian Hojszyk, 27enne nato in Polonia ma residente nella Capitale.

Prima di loro l'amaro bollettino aveva riguardato Daniele Calcatelli, morto a 26 anni in un incidente stradale la serata del 12 settembre, alle 22:55 circa, in via Casilina, all'altezza del civico 1830. Prima di lui Fabio Scopelliti morto sulla Tangenziale est all'altezza di Ponte Lanciani, e Fiorella Rossi che ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto al Collatino.