Investito sulla Nettunense: Cosimo Mancini muore in ospedale dopo cinque mesi di agonia

Era l'alba dello scorso 17 gennaio quando venne investito rimanendo gravemente ferito. A distanza di cinque mesi la tragica notizia. A perdere la vita Cosimo Mancini, deceduto intorno all'1:00 della notte del 24 giugno all'ospedale Fatebenefratelli dove era stato trasferito in condizioni critiche.

Nato a Torino e residente a Castel Gandolfo, Cosimo Mancini venne travolto da una vettura mentre attraversava sulle strisce pedonali sulla via Nettunense, nel territorio del Comune lacustre dei Castelli Romani. Ad investirlo un uomo romano di 56 anni alla guida di una Ford Focus.

In condizioni gravissime Cosimo Mancini venne investito mentre si stava recando a lavoro in una fabbrica in zona Cancelliera. In lotta fra la vita e la morte il 45enne venne quindi trasportato d'urgenza prima al Policlinico Tor Vergata e successivamente all'ospedale dell'Isola Tiberina.

Nella notte del 24 giugno la tragica notizia, con la morte dell'uomo che lo scorso 17 giugno aveva compiuto 45 anni.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, sul posto per svolgere i rilievi scientifici intervennero i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo.