Incidente al Colosseo: morto uno scooterista di 40 anni

Incidente mortale al Colosseo dove uno scooterista di 40 anni ha perso la vita. E’ accaduto intorno alle 3:00 della notte fra il 9 ed il 10 novembre, in via Celio Vibenna, strada che costeggia l’Anfiteatro Flavio.

In particolare gli agenti delXIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti questa notte alle 3:30 nella strada del Centro Storico. Unico veicolo coinvolto è una moto Honda SH 300, condotto da un uomo di 40 anni.

Mentre viaggiava in direzione verso via San Gregorio, il conducente per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti ma si stanno svolgendo i dovuti accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente