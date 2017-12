Incidente all'Eur: muore lo stesso giorno del fratello, Ardea piange Claudio Febbi

Un tragico destino, due vite spezzate, due fratelli, morti lo stesso giorno a distanza di dieci anni. Questo lo strazio dei genitori di Claudio Febbi, il 22enne di Ardea deceduto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto all'alba di giovedì 7 dicembre all'Eur. Per il giovane, che viaggiava in auto con due ragazze ed una donna, non c'è stato nulla da fare. Proprio Claudio Febbi sulla propria pagina facebook, divenuta con il passare delle ore luogo di ricordo e pensieri per la vittima ed i suoi cari, aveva postato lo scorso 2 dicembre un messaggio a ricordare il fratello Mauro, perduto anni prima, il "7 dicembre dio ti ha chiamato con se, e lo odio co tutto me stesso. Rimarrai sempre con me te amo fratellone mio".

Incidente mortale all'Eur

Un destino beffardo e crudele quello di Claudio Febbi trovato già privo di vita nell'abitacolo della Peugeot che conduceva, distrutta da un violento scontro contro un palo dell'aiuola spartitraffico che consente di entrare dalla corsia laterale a quella centrale di via Cristoforo Colombo all'altazza di piazzale dell'Agricoltura, qualche decina di metri prima dell'obelisco dell'Eur, in direzione Ostia.

Tre ferite gravi

Insieme a Claudio Febbi viaggiavano nella vettura tre donne, due 18enni ed una 44enne. Estratte dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco due di loro sono ancora in prognosi riservata negli ospedali San Camillo e Sant'Eugenio, con una terza ferita ricoverata invece all'ospedale San Giovanni.

In ricordo di Claudio Febbi

Proprio la sua pagina facebook, una volta appreso il nome della vittima coinvolta nell'incidente di ieri, è divenuta luogo di ricordi e pensieri per Claudio Febbi ed i suoi cari: "Una stretta al cuore - scrive una ragazza - enorme ma voglio credere che tu e tuo fratello ora siete stretti in un fortissimo abbraccio e riusciate a fare forze e coraggio si vostri cari che rimangono qui....nell' attesa. Che Dio vi benedica". "Rip in pace insieme a tuo fratello - si legge ancora sul profilo social del 24enne di Ardea - un abbraccio fortissimo ai genitori la vita è veramente ingiusta". "Che la terra ti sia lieve dolce anima...Il destino é balordo.... ti travolge senza pietà....lasciandoti senza fiato proprio come hai scritto tu un poco prima di morire... su questa terra accadono cose terribili che nessuno può spiegare.... due fratelli strappati via a distanza di qualche anno... stesso maledetto giorno.... mi unisco al dolore della sua famiglia... con la speranza che trovino il coraggio di respirare ancora... tu invece caro ragazzo....raggiungi tuo fratello e proteggete insieme la vostra famiglia. RIP".