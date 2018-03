Twingo si scontra con autocarro in sosta, morto un uomo. Illesa la moglie

Incidente mortale oggi 6 marzo a Civitavecchia. Alle 8:50 una Renault Twingo con a bordo una coppia di coniugi ottantenni si è scontrata con un autocarro in sosta, in prossimità dell'ingresso al parco Uliveto, in via Rodolfo Morandi. L'uomo alla guida di ottantatré anni è deceduto.

La moglie ottantenne, al momento del nostro arrivo già fuori dall’auto soccorsa da alcuni passanti, si trovava apparentemente non in gravi condizioni ed è stata trasportata presso l’ospedale di Civitavecchia. Sul posto auto medica, 118 e Polizia Locale di Civitavecchia che indaga per risalire alle esatte cause dell'incidente.