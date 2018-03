Incidente ai Parioli: perde controllo della moto e finisce contro un muro, morto 30enne

Incidente in zona Acqua Acetosa ai Parioli dove un motociclista è deceduto in seguito ad un sinistro stradale. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni. Secondo quanto si apprende il centauro avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando, il mezzo a due ruote ha poi impattato prima contro un lampione della luce e poi contro un muretto, non lasciando scampo all'uomo. E' accaduto intorno alle 22:30 del 13 marzo.

Incidente mortale al Circolo Canottieri Aniene

L'ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale è avvenuto in via Antonio Sant'Elia, poco distante dal Circolo Canottieri Aniene. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per svolgere i rilievi scientifici, il 30enne avrebbe perso il controllo di una moto Honda 750 per cause ancora in via di accertamento. Poi il doppio violento impatto, prima contro un palo della luce e poi contro un muretto. Per il ragazzo, che avrebbe compiuto 31 anni alla fine di questo mese, non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Salma al Gemelli

Deviato momentaneamente il traffico per svolgere i rilievi scientifici, la salma del 30enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e portata all'istituto di medicina legale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.