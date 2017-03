Grottarossa: travolto da un cinghiale mentre era in scooter, un morto

Alla fine ci è scappato il morto. Tragedia a Roma Nord dove una persona è deceduta dopo essere stata travolta mentre si trovata a bordo di uno scooter, a colpirlo un cinghiale. Sono le 23:00 di venerdì sera, in un tratto di strada che attraversa il parco dell'Inviolatella Borghese, tra l'Insugherata, Tomba di Nerone e Due Ponti, in zona Grottarossa. Siamo ll'altezza dell'incrocio fra via dell'Inviolatella Borghese e la via Cassia Nuova, quando si consuma il dramma: qui lo scooter Sh della Honda condotta da un uomo, un romano di 49 anni è stato centrato in pieno dal grosso ungulato che stava attraversando la strada. Sbalzato dalla sella del proprio ciclomotore, le ferite riportate nella caduta non hanno lasciato scampo allo scooterista. Sul posto per ricostruire l'accaduto gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. La salma dell'uomo è stata traferita all'ospedale Villa San Pietro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

CINGHIALE SUL RACCORDO ANULARE - Un vero e proprio allarme cinghiali per la Capitale, alle prese con pericolosi incontri ravvicinati non solamente nell'area di Roma Nord, dove tra Olgiata, Tomba di Nerone, Grottarossa, Cesano ed il Parco di Vejo sono state decine gli avvistamenti degli animali, molte volte spintisi sino a sotto le abitazioni in cerca di cibo. Proprio all'uscita Cassia del Grande Raccordo Anulare, nell'ottobre dello scorso anno si sfiorò un'altra tragedia. In quel caso a rimetterci la vita fu il cinghiale, colpito in pieno da una vettura.

INVESTITO DA UN BUS - Stesso copione anche nell'area del litorale, e nel versante sud occidentale della città. Su via Cristoforo Colombo, nel maggio del 2016, fu un bus Cotral a travolgere una famiglia di cinghiali che attraversava nel tratto di strada compreso tra Spinaceto e l'Infernetto. Anche in quel caso a morire fu l'ungulato, senza conseguenze né per l'autista del mezzo pubblico né per i passeggeri. Sempre nella stessa area, sono state decine gli avvistamenti tra Spinaceto e Ostia.

CINGHIALI AI CASTELLI ROMANI - Un problema che riguarda anche i Comuni della provincia romana, come i Castelli Romani. Proprio qui lo scorso 6 marzo un altro cinghiale è morto dopo aver attraversato la strada. Colpito da una vettura, rimasta seriamente danneggiata, in quel caso l'incidente stradale avvenne nella zona di via Miralago, ad Albano Laziale.