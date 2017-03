Guidonia, morto anziano ciclista davanti a centro commerciale

Tragedia oggi 12 marzo nel comune di Guidonia, in zona Colle Fiorito. Un ciclista di 87 anni, intorno alle 9 del mattino, è morto mentre percorreva viale Roma, all'altezza del centro commerciale La Triade, all'incrocio con via Vittorio de Sica. Ad allertare i soccorsi gli automobilisti presenti.

Sul posto la polizia municipale di Guidonia e il personale del 118 che non hanno fatto altro che appurare il decesso dell'anziano. Secondo le cause della morte sarebbero "naturali", probabilmente un malore mentre era in sella. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per permettere i rilievi e lo spostamento della salma, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Allertati anche i Carabinieri ma il loro intervento non è stato necessario.