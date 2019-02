Via Aurelia: ciclista morto investito da auto. Caccia a pirata della strada

Un ciclista è morto investito da un'auto sulla via Aurelia, all'altezza del chilometro 54,600, nel territorio di Santa Severa, nei pressi di un distributore di benzina, in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:50, per cause in corso di accertamento.

A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto il personale medico e l'eliambulanza. Nonostante i tentativi, l'uomo è morto. Troppo gravi le ferite riportate. La strada, per i soccorsi e i rilievi del caso, è stata temporaneamente chiusa dal personale Anas. A fare luce sull'incidente i Carabinieri di Santa Severa e Santa Marinella.

Nel tratto di strada interessato, però, i militari non hanno rinvenuto la vettura che ha investito il ciclista. Saranno le indagini a ricostruire la verità sul fatto con i militari dell'Arma sulle tracce del conducente che si è allontanato volontariamente senza prestare soccorso al ciclista investito.