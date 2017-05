Tragico incidente a Cesano: motociclista muore dopo scontro con auto

Tragico incidente questa mattina a Cesano dove un motociclista è morto sul colpo dopo aver impattato contro un'automobile. Violento lo scontro fra i due mezzi, avvenuto poco dopo le 6:30 su via di Baccanello, in prossimità dell'incrocio con la via Cassia. Arrivati sul posto i soccorritori hanno poi appurato la morte del centauro, deceduto sul posto per le gravi lesioni riportate nell'impatto. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto con tre pattuglie. Per consentire i soccorsi si è resa necessaria la chiusura di via di Baccanello in entrambi i sensi di marcia, dal civico 9 sino all'innesto con la via Cassia e la via Cassia Veientana (Cassia bis).