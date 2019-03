Ubriaco al volante travolge l'auto che lo precede uccidendo il conducente

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Cerveteri. Un uomo di 61 anni, del posto, è rimasto ucciso dopo essere stato tamponato da un'auto giunta a tutta velocità alle sue spalle. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo alla vittima.

I fatti alle 21.30 su via di Furbara Sasso in direzione Aurelia, nel comune di Cerveteri. La vittima, a bordo della sua Fiat Punto in compagnia di una donna, è stata centrata in pieno da un'Audi A3 condotta da un cittadino romeno di 30 anni. Un impatto che ha ridotto le due auto ad un cumulo di lamiere: la Punto è finita fuori strada, mentre l'Audi ha concluso la sua corsa contro un marciapiede posto all'ingresso di un noto ristorante della zona.

Sul posto, secondo quanto informano i carabinieri, è intervenuto il personale del 118 per trasportare il 61enne al Centro di primo intervento sanitario di Ladispoli, dove è morto poco dopo per le gravi lesioni riportate.

Illesa la donna che viaggiava a bordo della Punto con la vittima. Il guidatore, un romeno di 30 anni, è risultato poi positivo all'alcol test ed è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Cerveteri e da quelli di Santa Severa. Dovrà rispondere di omicidio stradale.