Incidente sulla Casilina: si scontrano auto e scooter, morto 44enne

Incidente mortale sulla via Casilina. Il sinistro è avvenuto poco prima della mezzanotte nella zona della Borghesiana. Ad impattare uno scooter ed una Smart. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 44 anni, deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 23:45 del 26 maggio all'altezza dell'incrocio fra la via Casilina e via Licata. Qui, secondo i primi riscontri, il Suzuki Burgman con a bordo il 44enne italiano avrebbe tamponato la Smart che lo precedeva in direzione fuori Roma per poi essere scaraventato in terra.

Rimasto gravemente ferito Cristian P., queste le iniziali dello scooterista, è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale, dove è poi morto in mattinata.

Da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.