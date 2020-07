Incidente in via di Casal Boccone: scontro tra auto e scooter, morto 56enne

Incidente mortale su via di Casal Boccone dove ha perso la vita uno scooterista di 56 anni. Il sinistro intorno alle 10:30 di mercoledì 1 luglio all'altezza di via Roberto Rossellini, a Parco Talenti.

Secondo i primi accertamenti nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti lo scooter Honda Sh con a bordo il 56enne e due auto con i tre mezzi venuti a contatto per cause ancora al vaglio della polizia locale.

Da accertare, come detto, la dinamica. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Diverse le pattuglie intervenute in ausilio per la viabilità e messa in sicurezza dell'area in modo da consentire gli accertamenti del caso.

Investimento mortale a Bravetta

Ennesima vittima delle strade di Roma che segue di poche ore un'altra tragedia, avvenuta nel pomeriggio di martedì in via Silvestri a Bravetta. A perdere la vita all'ospedale San Camillo dopo essere stata investita da un'auto condotta da un uomo di 72enne, un'anziana signora di 80 anni.

Sul posto per ricosturire la dinamica ed accertare se la donna stesse attraversando sulle strisce gli agenti del Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.