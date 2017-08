Incidente sulla Palombarese: perde il controllo della vettura, morto 66enne

Incidente mortale sulla via Palombarese dove un automobilista di 66 anni è deceduto. E' accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 6 agosto all'altezza del chilometro 15 della Sp23A, nel territorio di Guidonia. A perdere la vita Bruno Riccitelli.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno terminando gli accertamenti i vigili urbani della polizia municipale. Secondo i primi rilievi nell'incidente stradale non sarebbero coinvolti altri mezzi: l'uomo, che avrebbe compiuto 67 anni il prossimo mese di ottobre, avrebbe perso il controllo della Renautl Twingo che stava conducendo terminando fuori strada. Allertati i soccorritori per Bruno Riccitelli non c'è stato nulla da fare.