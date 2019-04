Tragedia sulla Colombo: morto bambino di 11 anni. Strada chiusa per un'ora

Un bambino di 11 anni è morto oggi, giovedì 11 aprile, in via di Cristoforo Colombo, tra Casal Palocco e l'Infernetto nel quadrante sud di Roma. La tragedia è avvenuta intorno alle 8:10 del mattino, all'altezza di via Wolf Ferrari, quando la persona alla guida di un'auto si è accostata perché il piccolo aveva avuto un malore, forse una crisi respiratoria.

Secondo quanto si è appreso l'undicenne era in un'auto con la madre e la zia in direzione Roma. Appena dopo il malore del piccolo le due donne hanno attirato di una pattuglia del Gpit, chiedendo aiuto.

Le condizioni di salute del minorenne si sono però subito aggravate e così due pattuglie del gruppo della Polizia Locale hanno scortato un'autoambulanza sul posto. Immediate le manovre di soccorso e di rianimazione. Per il bambino di 11 anni, tuttavia, non c'è stato nulla da fare ed è morto.

In attesa del magistrato di turno, la laterale della via Cristoforo Colombo, in direzione Roma, era stata chiusa dalla Polizia Locale tra via di Casal Palocco e via Arturo Toscanini per un'ora. La viabilità dalle 10:50 è tornata regolare.

Il corpo è stato quindi trasportato a Tor Vergata dove verrà eseguita l'autopsia. Si cerca di capire se le deviazioni e le chiusure al traffico a seguito del gran premio di Formula E all'Eur abbia rallentato, o meno, le operazioni di soccorso.