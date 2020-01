Incidente in autostrada: scontro tra tre auto, morta una donna

Incidente stradale con esito mortale la notte di Capodanno. A perdere la vita sull'autostrada A12 una donna di 52 anni che si trovava a bordo di una Citroen C1. Quattro i feriti. In particolare il sinistro è avvenuto intorno all'1:30 della notte fra il 31 dicembre e l'1 gennaio fra i caselli Torrimpietra e Fregene, sulla Roma-Civitavecchia in direzione nord. Tre i veicoli coinvolti in un tamponamento avvenuto per cause in via di accertamento.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri e gli agenti della Polizia Stradale di Ladispoli. Da accertare le cause.

Per consentire l'intervento di pompieri e polizia il tratto di A12 dove è avvenuto l'incidente mortale (km 13+200) è stato chiuso al traffico sino alle 4:30 circa.