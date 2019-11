Incidente in autostrada: carambola tra pullman, tir e auto. Un morto

Carambola mortale sull'autostrada A1 Roma-Napoli dove una persona è morta in seguito ad un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì 21 novembre ed ha coinvolto un pullman, un autoarticolato ed un'auto.

In particolare i tre mezzi si sono scontrati per cause di accertamento mentre viaggiavano in direzione sud, all'altezza dell'area di servizio Prenestina (km 5,64). Allertati i soccorritori sul posto in pochissimi minuti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con il supporto dell'autogru e del carro fiamma. Sul posto anche l'elisoccorso che ha trasportato una persona gravemente ferita in ospedale.

Inutili i soccorsi per una delle persone che viaggiavano sui tre mezzi coinvolti nella carambola, deceduta sul posto in seguito all'incidente stradale. Necessario chiudere temporaneamente il tratto di autostrada compreso fra il Bivio A1/A24 Roma-Teramo e Bivio A1 e la Diramazione Roma sud.

Da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Inevitabili i risentimenti al traffico con code in aumento.