Incidente in autostrada: auto tampona tir, morto un uomo

Tragedia lungo l'autostrada A1 al confine tra Umbria e Marche nella serata di sabato 20 luglio. Un uomo è morto in un drammatico tamponamento tra un'auto e un camion. L'incidente si è verificato intorno alle 20.30, non lontano dall'uscita di Chiusi, in direzione Firenze (km 415). Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato da La Nazione la vittima è un uomo di 67 anni, residente a Roma ma originario di Passignano sul Trasimeno, Comune della provincia di Perugia.