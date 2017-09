Via Laurentina, incidente frontale dopo un sorpasso: morto 34enne

Incidente mortale, ad Ardea, nella notte del 19 settembre. L'impatto tra via Severiana, subito dopo la via Laurentina, e via del Radiofaro. Intorno alle 22 circa un uomo, romeno di 34 anni, è deceduto a causa delle gravi ferite riportare. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e i Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni intorno l'uomo, alla guida di una Chrysler, stava sorpassando una Audi Q5 quando, per cause da accertare, ha sbandato e si è scontrato contro una Nissan Micra che proveniva dalla direzione opposta. Poi la sua Chrysler ha quindi fatto diversi testa coda per terminare la corsa contro un guard rail.

Fatale l'impatto. Il 34enne, incastrato tra le lamiere, è stato estratto morto dai Vigili del Fuoco. Troppo gravi le lesioni riportate. Feriti, in modo lieve, gli altri due automobilisti. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'esame autoptico. Sull vicenda indagano i Carabinieri di Anzio che hanno sequestrato anche le tre autovetture.