Auto si ribalta dopo incidente: morto un anziano

Incidente mortale oggi, sabato 5 agosto, alla periferia di Aprilia. Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto all'altezza dell’incrocio tra via Carano e via Giannottola. Un impatto fatale per un 86enne di Ardea morto sul clpo.

Per cause ancora al vaglio della polizia locale di Ardea, una Fiat Punto si è scontrata con una Panda, con la prima che poi si è ribaltata finendo in un campo con degli ulivi, come riporta LatinaToday.

Ad avere la peggio l’anziano sulla Punto, per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia locale di Aprilia a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.