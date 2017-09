Incidente mortale sull'Appia: morto 28enne, grave lo zio

Incidente mortale lungo l'Appia, all'altezza del territorio di Cisterna, al chilometro 56+700. Il bilancio è di un morto e di un ferito. A riportare la notizia è LatinaToday che descrive i fatti. Per cause ancora da accertare un furgone, a bordo del quale viaggiavano due persone, è improvvisamente uscito fuori strada.

Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e all'arrivo dei soccorsi per lui non c'è stato più niente da fare. Ferito e trasportato in eliambulanza all'ospedale di Latina il passeggero.

A perdere la vita un ragazzo di 28 anni, Biagio Capodiferro, originario di Fondi. Ferito in codice rosso lo zio. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, sembra che i due uomini tornassero verso casa dopo una giornata di lavoro. Alla guida c'era il più giovane, che ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e urtando violentemente un albero. Sul posto, oltre all'eliambulanza, gli agenti della polizia locale di Cisterna e una squadra di vigili del fuoco che ha estratto il corpo del giovane dalle lamiere del veicolo.

Si tratta del secondo incidente in due giorni. Ieri, 28 settembre, sulla Migliara 56, a Terracina, aveva perso la vita una ragazza di 20 anni.