Incidente a Tivoli: scontro moto-scooter, centauro 35enne muore in ospedale

Avrebbe compiuto 36 anni il prossimo 21 luglio Antonino Maglia, centauro 35enne originario di Marcellina deceduto in ospedale in seguito ad un grave incidente stradale che ha coinvolto la moto che stava guidando ed uno scooter. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19:30 di domenica 14 luglio in viale Roma a Tivoli, Comune della provincia nord est della Capitale.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici e stanno proseguendo gli accertamenti gli agenti della Polizia Municipale di Tivoli. Secondo quanto si apprende i due mezzi a due ruote, una moto enduro Ktm con a bordo la vittima ed uno scooter Phantom Malaguti 50 condotto da un 22enne di Tivoli, viaggiavano nella stessa direzione di marcia, direzione largo Massimo, su viale Roma. Al civico 79 (altezza ospedale San Giovanni Evangelista) l'impatto avvenuto per cause ancora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Entrambi feriti lo scooterista è stato accompagnato nal vicino nosocomio dal padre mentre il motociclsta è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito d'urgenza al San Giovanni Evangelista in codice rosso.

In gravi condizioni, Antonino Maglia è stato quindi trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni si sono però aggravate con il 35enne deceduto nella mattina di lunedì 15 luglio.

Sequestrata sia la moto Ktm che lo scooter Phantom, gli agenti della Polizia Municipale di Tivoli stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.