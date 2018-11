Anagnina: investito da un'auto, morto un giovane turista. Era con gli amici

Ancora una tragedia a Roma, ancora un pedone morto. Dopo Pierina Tavano, deceduta a Fidene sabato 17 novembre, oggi un ragazzo tedesco di 29 anni ha perso la vita, investito da un'auto. E' successo alle 5 del mattino di domenica 18 novembre, in via Anagnina all'altezza del civico 3. Sul posto, per i rilievi scientifici e le indagini del caso, gli agenti della Polizia Locale con le pattuglie del Gruppo Prenestino.

Il ragazzo, probabilmente a Roma per turismo, era in compagnia di due amici. Ad investirlo una Volkswagen Up guidata da un 24enne. Violento l'impatto. Il pedone è stato scaraventato per alcuni metri. Il conducente, invece, si è subito fermato per allertare i soccorsi e non ha riportato lesioni.

Il 118 sul posto preso in cura il giovane tedesco. Durante il tragitto al Policlinico Casilino, però, la tragica notizia: troppo gravi le ferite riportare dal 29enne. Gli agenti, nel frattempo, hanno iniziato le indagini.

La Volkswagen Up è stata posta sotto sequestro e, come di rito, sono stati disposti gli accertamenti tossicologici sul conducente. Gli agenti del Gruppo Prenestino stanno lavorando da questa mattina all'alba per ricostruire la dinamica.

Con l'ausilio di un interprete tedesco, si procederà a raccogliere anche le testimonianze degli amici della vittima che si trovavano con lui al momento del fatale incidente. Per la morte del giovane è stata informata anche l'Autorità Consolare tedesca.