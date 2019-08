Alessio Terlizzi morto in un incidente a Castel Fusano, al vaglio la dinamica del sinistro

Si chiamava Alessio Terlizzi ed aveva 40 anni lo scooterista morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via di Castel Fusano, ad Ostia Antica. Lo scontro intorno alle 17:30 di martedì 20 agosto all'altezza del distributore di carburante Enerpetroli, dove lo scooter T-Max condotto dal 40enne ha impattato con un'auto, una Peugeot 107, alla cui guida si trovava una ragazza di 21 anni. In condizioni gravi, Terlizzi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia dove è poi deceduto.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente stradale. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso temporaneamente il tratto di via Castel Fusano dove è avvenuta la tragedia.

Ascoltati i testimoni gli agenti della Polizia Locale stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale. Secondo i primi accertamenti lo scooter T-Max condotto da Alessio Terlizzi procedeva in direzione Ostia Antica quando, all'altezza del distributore che si trova al civico 27 di via di Castel Fusano, sarebbe stato urtato dall'auto che cercava di entrare nell'area di servizio.

Sotto choc la 21enne che era alla guida della Peugeot 107 è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.