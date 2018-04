Alessandro Aureli: in centinaia ai funerali del biker morto in un incidente sulla Tiburtina

Una folla commossa e silenziosa. Si sono tenuti nel pomeriggio di lunedì alla chiesa di San Biagio di piazza Plebiscito a Tivoli i funerali di Alessandro Aureli, il ragazzo di 28 anni morto in sella alla sua moto in seguito ad un incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla via Tiburtina Valeria.

Funerali Alessandro Aureli

Nato e cresciuto a Tivoli, dove si era diplomato al liceo classico Amedeo di Savoia, Alessandro Aureli era un tecnico informatico ed era un appassionato di motociclette. Sempre in sella alla sua Ducati, la sua pagina facebook (piena di foto di Alessandro in sella alla sua moto) è divenuta con il passare delle ore luogo di ricordi e saluti commossi. A ricordare Alessandro una sua amica: "Gli si poteva volere solo bene - racconta a RomaToday - una di quelle persone che quando la rivedevi non importava se erano passati due giorni o cinque anni, era come se il tempo non fosse mai trascorso, un telepatico. Era come se avvertisse da lontano che qualcosa non andava e si presentava con le schifezze più improbabili per tirarti su di morale. Ieri tante persone hanno pianto, ma non penso che lui lo volesse, piuttosto avrebbe voluto un raduno dei suoi amici bikers a fare casino davanti la chiesa, ma per una persona così non è possibile non piangere".

Morto Alessandro Aureli a Tivoli

A ricordare il loro fratello bikers anche diversi gruppi di motociclisti con i quali Alessandro Aureli era solito fare "due curve". "Putroppo - scrive il club Ducati Streetfighter - è venuto a mancare un grande fighter! Non c’è stato nulla da fare dopo lo schianto! Ciao Alessandro Aureli! È stato bello ieri fare 2 curve insieme! Riposa in pace! Buon viaggio". Ed ancora: "Purtroppo il nostro amico Alessandro Aureli ci ha lasciati", scrivono sul gruppo Motociclisti per passione.

Incidente mortale Bivio San Polo

Alessandro Aureli ha perso la vita domenica mattina sulla via Tiburtina Valeria proprio in sella alla sua Ducati. Per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo della due ruote all'altezza del Bivio di San Polo. Sbalzato dalla sella ha impattato poi violentemente contro il guardrail per poi finire in terra al centro della carreggiata. In condizioni disperate il 28enne è morto prima di poter arrivare all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.