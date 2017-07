Tragedia sulla Monti Lepini: muoiono padre e figlio di 5 anni, ferita una bambina

Tragedia sulla Monti Lepini, nel territorio di Latina, dove un uomo di 52 anni e suo figlio di 5 sono morti in seguito ad un violento incidente stradale. Per Alberto Notarberardino, originario di Palestrina, e per il suo bambino non c'è stato nulla da fare. Ferita grave anche una seconda bambina, che si trovava sulla Fiat Punto nella quale viaggiavano le due vittime ed il conducente dell'altra vettura coinvolta nello scontro. L'incidente stradale intorno alle 16:00 di domenica 23 luglio. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Incidente mortale sulla Monti Lepini

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16:00 nel territorio di Prossedi, all’altezza del chilometro 18 e 400. Nel terribile scontro sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Punto Evo e una Mercedes C 220. Subito, con diversi mezzi, sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita ad Alberto Notarberardino ed al bambino di 5 anni, che viaggiavano a bordo dell'utilitaria italiana.

Due feriti

Altre due persone sono rimaste ferite in maniera grave nel violento impatto tra le due vetture e sono state trasportate in ospedale: si tratta di una bambina che si trovava anche lei sulla Punto e di un uomo di 54 anni, conducente della Mercedes. Sul posto sono giunti i carabinieri a lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il 52enne ormai privo di vita dalla vettura e prestato i primi soccorsi al bambino, che secondo una prima ricostruzione era agganciato al seggiolino, fino all'arrivo del 118.

Ripercussioni sulla Monti Lepini

Ripercussioni anche sulla circolazione in seguito al sinistro con code che si sono fermate su entrambi i sensi di marcia della Monti Lepini. (da LatinaToday)