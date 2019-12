Incidente mortale sull'A24: perde controllo dell'auto e si schianta contro guardrail

Incidente mortale sulla Strada dei Parchi. La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 6:30 di venerdì 6 dicembre sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro stradale. Secondo i primi accertamenti l'automobilista viaggiava in direzione della Capitale, fra le uscite Castel Madama e Tivoli, nella Valle dell'Aniene, ha però perso il controllo della vettura schiantandosi violentemente contro il guard rail centrale dell'A24.

Rimasto incastrato fra le lamiere, per estrarlo dalla vettura incidentata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco della Caserma di Villa Adriana. Per l'automobilta non c'è stato però nulla da fare.

Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare, con la circolazione rallentata in direzione della Capitale. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale.