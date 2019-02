Incidente sull'A24: si scontrano auto e camion, un morto

Incidente mortale sull'autostada A24. È accaduto poco dopo le 12:00 di lunedì 4 febbraio nel tratto di Strada dei Parchi compreso fra le uscite Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola, direzione L'Aquila. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento un'auto ed un mezzo pesante, a perdere la vita l'automobilista.

Per consentire i rilievi scientifici da parte della Polizia Stradale e l'arrivo del magistrato di turno, il tratto di autostrada Roma-L'Aquila-Teramo dove è avvenuto l'incidente mortale è stato chiuso al traffico temporaneamente.

Come informa AstralInfobilità per chi deve dirigersi in direzione Teramo è consigliata l'uscita a Carsoli-Oricola. Vicovaro-Mandela l'uscita per chi si deve dirigere in direzione della Capitale.

Pesanti le ripercussioni al traffico con code su tutta la tratta autostradale interessata dall'incidente mortale.