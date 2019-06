Diramazione di Roma Sud: incidente tra auto e tir, un morto. Code tra Raccordo Anulare e Torrenova

Incidente mortale oggi, 24 giugno, sulla diramazione di Roma Sud tra l'allacciamento con il Gra e Torrenova in direzione della A1 Milano-Napoli. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, due auto e un tir, al km 17+500.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale del distaccamento di Roma Sud, il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano e l'eliambulanza. All'interno del tratto il traffico è andato in tilt con code di 5 chilometri verso la A1.