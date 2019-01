Incidente sulla via del Mare: morti due giovani

Tragedia nella notte sulla via del Mare dove due giovani sono deceduti in seguito ad un incidente stradale. È accaduto intorno alle 00:40 della notte fra il 20 ed il 21 gennaio. A perdere la vita una ragazza di 22 anni ed un ragazzo di 29, ferita una terza persona, una ragazza di 22 anni.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del chilometro 24.300 della via del Mare, tra Ostia Lido ed Ostia Antica in direzione Roma mentre sulla zona era stava piovendo. Secondo quanto si apprende il sinistro avrebbe riguardato una sola vettura, una Nissan Micra, con a bordo tre persone. Per cause ancora in via di accertamento il conducente avrebbe perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato è finita contro un guardrail facendo sbalzare i tre fuori dalla vettura.

Arrivati sul posto i socccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 22enne, critiche le condizioni del 29enne che si trovava alla guida, trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia dove è poi deceduto. Ferita anche una coetanea della vittima, accompagnata dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'accaduto gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella dell'alta velocità sull'asfalto bagnato dalla pioggia. La salma della ragazza è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata mentre quella del conducente è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria all'ospedale Grassi di Ostia.