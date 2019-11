Tragedia in via Cassia, auto contro un pilone: due morti

Due morti. Due uomini di 49 e 46 anni. È questo il drammatico bilancio di un incidente stradale con doppio esito mortale avvenuto in via Cassia, all'altezza dell'incrocio con via Formellese intorno alle 1:50 di mercoledì 20 novembre.

Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma capitale.

Secondo quando ricostruito dai caschi bianchi, la BMW 316 sulla quale viaggiavano i due uomini, per cause da accertare, ha perso il controllo, sbandato e ha preso in pieno un pilone del viadotto.

Morte sul colpo le due persone a bordo: il conducente di 49 anni e il passeggero 46enne. Le salme, a disposizione dell'Aurorità Giudiziaria, sono state portate al policlinico Gemelli. Per i rilievi e le analisi del caso, via Cassia in direzione centro è rimasta chiusa fino alle 5 del mattino.