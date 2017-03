Mortale Nomentana bis: il mondo dell'arte piange Susanna, morta col marito dopo 50 anni insieme

Avevano festeggiato le Nozze d'oro dopo una vita insieme ed insieme hanno, purtroppo, perso la vita in un tragico incidente stradale sulla Nomentana bis. Tor Lupara piange Susanna Hardage e Gauro Bacci, i due coniugi di 80 ed 89 anni deceduti nella mattinata di ieri mentre si trovavano a bordo della loro vettura. Un violento impatto, frontale secondo i primi accertamenti, avvenuto sul cavalcavia della strada provinciale all'altezza di Colleverde di Guidonia. Troppo gravi le ferite riportate dai due, entrambi morti sul colpo. Ferito grave anche il conducente della seconda vettura coinvolta nello scontro, trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Ancora in corso di accertamento i rilievi stradali, sui quali stanno lavorando gli agenti del Siss della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio.

INSIEME DA 50 ANNI - Susanna e Gauro erano molto conosciuti a Tor Lupara, dove vivevano. Sposati da oltre mezzo secolo, lei era una artista eclettica molto conosciuta nell'ambiente. Centinaia le opere realizzate dalla donna, dalla pittura al decoupage. Una arte che aveva varcato i confini nazionali, approdando oltreoceano, con alcuni pezzi della seria "arte povera" ora appartanenti ad una collezione privata, esposti al prestigioso Museo Guggheneim di New York. Come si legge sulla sua pagina web Susanna Hardage "coglie emozioni dal mondo e trasforma oggetti noiosi in ispriazioni, lasciando come un graffio il segno inimitabile di se. Tutto cade nel suo saggio vortice. Legno, pietra, scarpe, colla, bottoni, specchi, plastica, peli, metallo, carta, fili, vernice, gomma, creta. Estrose ed audaci le sue tecniche. decoupage, mosaico, trompe-loeil".

"LASCIATE UN VUOTO INCREDIBILE" - Persone apprezzate e stimate da tutta la comunità di Tor Lupara e non solo, padre e madre di tre figli, alla notizia della loro morte la bacheca facebook di Susanna Hardage, dove sono visibili numerose delle sue opere, è divenuta luogo di cordoglio e ricordo da parte di amici, parenti e conoscenti. "amica mia vola in alto leggera - posta Gian Luca Gentili - come solo tu sai fare con il tuo splendido uomo, lasciate un vuoto incredibile, ogni tuo pensiero ogni tuo post un emozione intensa, grande donna mi mancherai". "Ti voglio ricordare così - scrive Francesca Romana Spuri postando una foto di una delle opere di Susanna -. Con i tuoi quadri e le tue vernici, Con i tuoi specchi e i tuoi manichini. In una casa che parla di te, della tua passione che è diventata anche la mia. Rimarrai per sempre, in ogni mia singola pennellata, in ogni mio disegno o incisione. Rimarrai nei miei occhi, perché mi hai insegnato a guardare il mondo con sana curiosità, e nel cuore, perché sei stata come un'amica, una madre e una mentore. Rimarrai con me, perché ci sei sempre stata".

"IN CIELO GRANDE FESTA SIA" - "Mi mancherai sempre....e per sempre.....amica, maestra, donna straordinaria e unica....mi mancherai da morire. Buon viaggio Susy....per mano con Gauro....buon viaggio dolce amica mia", si legge ancora sulla pagina social di Susanna Hardage. Ed ancora: "Susy cara, non ho parole, per te e per il caro Gauro. Voi due, i carissimi amici dei miei genitori. Che dolore. Fino a pochi giorni fa mi hai scritto uno dei tuoi sferzanti commenti sul mondo di oggi....ti penso ancora così, piena di vita e fuori dagli schemi. Vi abbraccio, vi saluto, è stato bello conoscervi". Ed infine: "Vorrei dire mille cose - scrive Francesca Nunzi‎ - ma che ve le dico a fa'? Sapete già tutto. Vi ho voluto bene dal primo istante che vi ho conosciuti. Gnocchetti di Susy al sugo di Gauro e in cielo grande festa sia".