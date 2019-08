Incidente in Basilicata, scontro tra tre auto: morti due romani

Stefano Falappa di Fiumicino e Antonella Quaglietti di Roma sono morti dopo un incidente stradale avvenuto il 4 agosto. La tragedia si è consumata in Basilicata sulla Basentana all'altezza di Ferrandina, in direzione Potenza. Tre le auto coinvolte: una Seat Ateca, con a bordo Stefano Falappa, una Fiat Sportave e una Toyota Rav con Antonella Quaglietti e la sua famiglia.



L'impatto è stato fatale. A causa delle gravi ferite riportate Stefano Falappa, 58enne di Fiumicino, e Antonella Quaglietti, 45enne di Roma, sono deceduti. Gravi altre tre persone ricoverate tra gli ospedali San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera. La famiglia di Quaglietti era in Basilicata in vacanza.

Ad indagare sull'esatta dinamica del sinistro mortale la polizia stradale di Matera. Falappa, che aveva frequentato anche l'istituto Faraday di Ostia, era molto conosciuto sul litorale e lavorava come autista di autobus del servizio di Trasporto Pubblico Locale di Fiumicino.

Il sindaco del comune aeroportuale, Esterino Montino, in una nota ha espresso il suo cordoglio: "Sono rammaricato per la notizia dell'improvvisa scomparsa di Stefano Falappa. Desidero esprimere a nome mio, dell'Assessorato ai Trasporti, dell'Ufficio Trasporti e dell'intera Amministrazione comunale le condoglianze ai familiari e agli amici".