Strage di pedoni a Roma: due morti in un giorno. Quarto incidente in una settimana

Tre morti e due feriti gravi in una settimana per un totale di cinque pedoni investiti nel volgere di sette giorni. Tragica settimana di Natale nella Capitale dove nella sola giornata di oggi altre due persone sono morte dopo essere state colpite in strada rispettivamente da un furgone ed una automobile. Dopo la tragedia di Garbatella dello scorso martedì, nella quale Roberto Spezi è deceduto dopo essere stato travolto da un camion in via Pellegrino Matteucci (20 dicembre), ed il ferimento grave di altre due persone in via di Torrevecchia (il giorno della vigilia) con una 62enne ed un giovane di 23 anni, pedone la prima e motociclista il secondo, trasportati in gravi condizioni in ospedale, prosegue il tragico bollettino dei morti sulle strade dell'Urbe nel quale si registrano purtroppo altre due vittime.

DUE MORTI IN POCHI MINUTI - Una sette giorni di sangue che si è chiusa oggi con la morte di un 86enne e di una 90enne, entrambi investiti poco dopo le 13:00 a Villa Gordiani il primo ed al Quartiere Africano la seconda. Ad aprire il triste bollettino Michele Nicolosi, anziano nato a Palermo ma romano d'adozione, deceduto sul colpo dopo essere stato travolto da un furgoncino all'altezza dell'incrocio tra viale della Serenissima e viale della Venezia Giulia, zona Villa Gordiani - Tor de' Schiavi. Inutili i soccorsi, il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte del pedone a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con il furgone condotta da un uomo che, seppure sotto choc, si è fermato a prestare i primi soccorsi.

DONNE INVESTITE AL QUARTIERE AFRICANO - Nello stesso istante gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono poi intervenuti al Quartiere Africano (foto Agenzia Dire in basso) dove una donna di 90 anni, è deceduta dopo essere stata investita da una macchina all'incrocio tra viale Eritrea a via Lucrino. Colpita sulle strisce pedonali per Maria Vita, questo il nome della 90enne, non c'è stato nulla da fare, è deceduta dopo aver sbattuto violentemente la testa in seguito all'incidente. Ferita ma non grave una donna di 40 anni investita insieme all'anziana, trasportata in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale, e una pattuglia dei Carabinieri.