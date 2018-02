Strage continua sulle strade di Roma: in 24 ore tre morti in altrettanti incidenti stradali

Una continua strage, numeri da brivido che si incrementano giorno dopo giorno. Ancora morti sulle strade della Capitale dove le ultime 24 ore hanno fatto registrare un vero e proprio bollettino di guerra. Sono tre le vittime della strada, conseguenza di altrettanti incidenti avvenuti tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio. Ventiquattre ore prima, la notte fra sabato e domenica, era stata la volta di un'altra vittima, il 21enne Domenico Maria Dorsa, deceduto in seguito ad un sinistro autonomo avvenuto sulla tangenziale di Roma, altezza uscita via Salaria.

Giorgio Bertipaglia morto al Flaminio

Ad aprire la 24 ore di incidenti mortali un sinistro avvenuto intorno alle 18:30 di ieri al Flaminio. Qui su via Pietro de Coubertin, altezza via Apollodoro, sono venuti a contatto una Audi A3 ed una microcar Aixam. Fatale lo scontro avvenuto di fronte al PalaTiziano per il conducente della vettura, il 55enne Giorgio Bertipaglia, deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. In auto con lui il figlio di 7 anni, rimasto leggermente ferito. Costretti alle cure dell'ospedale anche la conducente della microcar, una 14enne ed il passeggero della Aixam un uomo di 54 anni. Sul posto per rilevare il sinistro gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

Chiara Marchetti morta sulla via Ostiense

Poche ore dopo, passata la mezzanotte, i vigili urbani della Capitale hanno dovuto rilevare un secondo incidente mortale. A perdere la vita sulla via Ostiense una ragazza romana di 32 anni, Chiara Marchetti. Per la giovane non c'è stato nulla da fare, troppo violento l'impatto avvenuto tra la sua Ford Fiesta ed un bus della Roma Tpl. Venuti a contatto quasi frontalmente all'altezza della stazione della Roma-Lido di Casal Bernocchi, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Tullio Leonori morto a Conca d'Oro

A chiudere il tragico bollettino un terzo incidente stradale, avvenuto poco dopo le 10:00 di questa mattina a Conca d'Oro. In questo caso a perdere la vita è stato Tullio Leonori, romano di 71 anni, deceduto dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando. Avvenuto in piazza di Conca d'Oro, sullo scooter con la vittima viaggiava anche la figlia, rimasta ferita e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.

Morto Domenico Maria Dorso sulla Tangenziale

La strage, come detto, era cominciata la notte fra sabato e domenica sulla tangenziale Est, altezza uscita via Salaria, in direzione Stadio Olimpico. A perdere la vita il 21enne Domenico Maria Dorso, che viaggiava come passeggero su una Jaguar che ha terminato la propria corsa contro un albero dopo essere finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Giovane militante di Fratelli d'Italia, la morte del giovane di origini calabresi ha trovato il cordoglio anche di Giorgia Meloni, leader di Fdi.