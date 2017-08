Incidente ad Ardea, frontale tra auto: morti due uomini

Due morti per un incidente frontale ad Ardea. Una doppia tragedia avvenuta nella notte all'altezza del chilometro 35 e 100 di via Severiana. Un sinistro mortale avvenuto intorno alle 22 circa.

A scontrarsi per cause ancora da accertare una Ford C-MAX, con al volante un uomo di 39 anni residente a Pomezia e di professione autista, e una Hyundai Getz con alla guida un operaio 47enne di Ardea. Sul posto, allertati, sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri della tenenza di Ardea.

Il personale medico ha quindi trasportato, in ambulanza, i due uomini le cui condizioni sono apparse subito disperate. Arrivati all'ospedale Sant'Anna di Pomezia i due conducenti sono morti a seguito delle gravi ferite riportate. I militari, che indagano sulla vicenda, hanno sequestrati i mezzi per i rilievi del caso. Le salme sono state trasportate all'ospedale di Tor Vergata per l'esame autoptico.