Incidente sulla A25: morte una donna di Anzio e una bambina di Tivoli

Tragedia a Ferragosto sulla A25 dove, a causa di un incidente, sono morte una donna di 53 anni di Anzio e una bambina di 9 anni di Tivoli. Nel drammatico scontro anche quattro feriti. E' il bilancio di un sinistro avvenuto sull'autostrada A25 tra Celano ed Avezzano, sulla strada di ritorno verso Roma.

Coinvolte due famiglie che avevano trascorso il Ferragosto in Abruzzo. Le vittime sono Gabriela Popescu, 53 anni, romena residente ad Anzio e M. M., bambina di 9 anni, di Tivoli. La piccola viaggiava assieme ai genitori e al fratello su un suv Toyota. La mamma della bimba di 9 anni morta è in gravi condizioni mentre non preoccupano le condizioni del padre e del fratello.

La 53enne di Anzio Gabriela Popescu si trovava, invece, a bordo di un'Opel Agila condotta dal marito. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Avezzano. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Pratola Peligna.