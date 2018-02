Incidenti, strage del sabato sera a Roma: 2 morti e 6 feriti. "Nessun progetto di prevenzione"

Sabato sera da dimenticare sulle strade della Capitale. Due morti e sei feriti gravi: è questo il drammatico bollettino della notte tra sabato e domenica. Un bilancio pesantissimo, con il Sulpl, sindacato di Polizia Locale, provocatoriamente a sostenere che "se fosse stato davvero un attentato e non omicidio stradale ne avrebbero parlato per giorni e giorni. Purtroppo è quasi una notte normale per la Polizia Locale di Roma tra sabato e domenica".

Piazza Risorgimento

Pochi minuti dopo le 21, un 58enne dello Sri Lanka ha perso la vita a piazza Risorgimento. Stava attraversando la strada, all'altezza del capolinea, quando un bus della linea 590, per cause ancora tutte da accertare l'ha agganciato nella sua parte posteriore. Secondo le informazioni raccolte l'avrebbe trascinato per una decina di metri, con la ruota a schiacciarlo. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sollevato il mezzo. Niente da fare per il cittadino straniero. Sotto shock l'autista.

Via Flaminia

Un'ora dopo, sulla Flaminia, un giovane alla guida della sua Volkswagen Golf ha perso il controllo, uscendo di strada. Con lui altre due persone. Tutti e tre sono rimasti feriti gravemente e sono stati portati in codice rosso al Sant'Andrea e al Gemelli.

Ostia Antica

Poco dopo mezzanotte a Ostia Antica, in via Ostiense all'altezza di via della Stazione di Ostia Antica, scontro tra una Smart e una Fiat Cinquecento. Tre le persone rimaste ferite. Una in codice giallo, non grave, è stata portata al Grassi. Le altre due, gravi, sono state portate al Sant'Eugenio e al San Camillo. Quest'ultimo è particolarmente grave secondo quanto si apprende.

Acilia

All'alba ulteriore tragedia nel territorio del X municipio. Un pedone che camminava a bordo strada, è stato investito da un'auto, guidata da un giovane di 28 anni, poi fuggito. Presentatosi al Grassi per medicare delle ferite, si è quindi costituito. L'auto è stata ritrovata a casa dei suoi genitori.

Il commento del sindacato

Il Sulpl, sindacato di polizia locale, sui social network parla di attentato stradale. "Nessun progetto specifico di prevenzione viene fatto coi proventi delle contravvenzioni. Paradossalmente a questo punto, come avviene per le strade piene di buche in cui si abbassa il limite a 30, dovremmo proporre il coprifuoco dalle 22.00 alle 07,00 del sabato notte col divieto di transito. Forse così salveremmo qualche vita".