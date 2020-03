Tragedia in via Aurelia, si ribaltano con l'auto: morte due ragazze di 16 e 19 anni. Grave l'amica

Due ragazze di 19 e 16 anni morte e una terza, di 18 anni, ferita gravemente. E' il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Aurelia, all'altezza del chiloemtro 26, tra Torrimpietra e Aranova.

L'auto su cui viaggiavano, una Fiat Panda, per cause ancora da chiarire è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte.

Fatale l'impatto. Le vittime sono la conducente di 19 anni e la sedicenne che era seduta al suo fianco. Le due giovani sono entrambe di Fiumicino. Trasportata in ospedale in codice rosso all'Aurelia Hospital, ma non in pericolo di vita l'altra 18enne.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrimpietra e di Civitavecchia e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lambiere dell'auto. Secondo una prima ricostruzione, le tre giovani stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in un pub di Ladispoli. I militari dell'Arma indagano per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.