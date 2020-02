Operaio travolto e ucciso sul Raccordo: pirata della strada condannato a 5 anni e 5 mesi

Cinque anni e cinque mesi di carcere. A distanza di quasi 10 mesi dal drammatico investimento sul Grande Raccordo Anulare di Roma in cui perse la vita Francesco Florio operaio di Acuto, paese nel nord della Ciociaria, è stato condannato con l'accusa di "omicidio stradale" il 51enne che uccise il lavoratore dandosi poi alla fuga senza prestare i primi soccorsi. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

L’uomo in quella tragica notte fra l'1 ed il 2 aprile del 2019 dopo il violento impatto era scappato via ed una volta rintracciato dai polizotti della stradale venne trovato con un tasso alcolico cinque volte superiore al limite di legge consentito.

A R.R. è stato condannato anche per omissione di soccorso e resistenza pubblico ufficiale in quanto aggredì i poliziotti dicendo loro: “faccio parte del Clan degli Spada, domani siete morti".

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sottosezione Settebagni della Polizia Stradale di Roma, Florio stava lavorando in un cantiere mobile allestito al chilometro 39 della carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, fra le uscite Casilina e Tuscolana. Improvvisamente, intorno alle 23:30, una Volkswagen Golf condotta da un 51enne finì contro l'area di lavoro travolgendo tutto, compreso Francesco Florio, poi di diede alla fuga.

Sulle tracce del pirata della strada si misero subito gli agenti della PolStrada che lo intercettarono e bloccarono poco dopo. Visibilmente alterato dall'assunzione di alcol e droga (come poi riscontrato in seguito al test alcolemico ed al drug test a cui venne sottoposto in ospedale), il conducente della Golf si scagliò contro i poliziotti costrigendoli alle cure del pronto soccorso.

Bloccato non senza difficoltà, il fuggitivo, un cittadino italiano, venne arrestato con le accuse di "omicidio stradale", "resistenza" e "lesioni a pubblico ufficiale". A distanza di 10 mesi dal tragico investimento la condanna a 5 anni e 5 mesi di carcere.