Incidente Corso Francia, si indaga per omicidio stradale per la morte di Gaia e Camilla

Si chiamavano Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli le due ragazze di 16 anni morte investite nella notte a Corso Francia a Roma Nord. Compagne di classe, frequentavano, secondo quanto si apprende, entrambe il liceo De Sanctis nella sede di via Serra al Fleming. Amiche a scuola e anche fuori. Ieri come spesso capitava avevano trascorso la serata a Ponte Milvio, nella zona dei locali della movida.

L'incidente

Erano passati 20 minuti dalla mezzanotte quando entrambe hanno deciso di tornare a casa, verso la zona di Collina Fleming. Qui, in quel momento, durante l'attraversamento di corso Francia, all'altezza di via Flaminia, il destino di entrambe si è incrociato con quello di un 20enne alla guida di una Renault Koleos. La pioggia battente, l'asfalto viscido e l'incidente. Un impatto pauroso che non ha lasciato scampo ad entrambe.

Gaia e Camilla

Camilla Romagnoli è stata riconosciuta subito: aveva con sè i documenti. A riconoscere Gaia Von Freymann invece è stato il padre, ufficiale di complemento da anni in congedo che, appreso dell'incidente e del coinvolgimento dell'amica, si è recato sul luogo. Nel frattempo gli amici della comitiva si erano riuniti in capannello sul punto dell'impatto.

Il cordoglio del Liceo De Sanctis

Su facebook la scuola di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, il liceo De Sanctis, ha espresso tutto il proprio dolore per quanto accaduto: "Si tratta di uno tragico shock per le famiglie e per tutta la comunità del De Sanctis. La preside, il consiglio di istituto, i professori, il personale Ata e tutti gli studenti abbracciano, addolorati e attoniti, le famiglie delle due ragazze. Siamo vicini con tutto il nostro affetto anche agli amici e ai compagni di Gaia e Camilla. Non ci sono parole per spiegare quello che stiamo vivendo. Rimangono solo il nostro silenzio e il nostro pianto disperato".

L'indagine

La procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Un atto dovuto in questi casi. Il giovane alla guida, 20 anni, dopo aver prestato i primi soccorsi, sotto choc è stato portato all'Umberto I dove è stato anche sottoposto ai rituali accertamenti per accertare la presenza di alcol e droga nel sangue. Sull'incidente indagano gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il Codacons

"Roma è una vera e propria "giungla stradale" dove regna oramai l’anarchia e il rispetto delle regole del Codice della strada è sempre più un miraggio – spiega il presidente Carlo Rienzi – A dirlo sono i numeri ufficiali su incidenti, morti e feriti registrati sulle strade della capitale: il 2018 si è chiuso con un bilancio tragico di 143 morti a Roma, di cui oltre un terzo (57 vittime) sono proprio pedoni. Non va meglio nel 2019: solo nei primi 11 mesi dell’anno, e solo nell’area urbana della città (escluso Gra e zone oltre il Gra) gli incidenti sono stati 27.000, con 111 vittime e 12.568 feriti“.

"L’elevato numero di incidenti stradali a Roma è determinato da un lato dall’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine, che porta gli automobilisti a trasgredire in modo sistematico le regole, certi di non incorrente in sanzioni, dall’altro dal peggioramento delle condizioni dell’asfalto e dalla segnaletica inadeguata, come le strisce pedonali invisibili in molte zone della città – prosegue Rienzi – Per tale motivo chiediamo alla Procura di estendere le indagini sulla tragedia di Ponte Milvio, verificando eventuali responsabilità per concorso dell’amministrazione comunale e accertando quanti e quali controlli stradali siano stati eseguiti dalle forze dell’ordine ieri nella zona teatro dell’incidente".

Articolo aggiornato alle 13.06